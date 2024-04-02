ISW: россияне сняли видеоролик с профессиональными актерами, чтобы подорвать мобилизацию в Украине
Пророссийские каналы распространяют пропагандистский видеоролик о мобилизации в Украине, призванный подорвать доверие украинцев к власти.
Источник: Институт изучения войны (ISW)
Детали: По информации военных аналитиков, этот пропагандистский ролик отличается высокой стоимостью и кинематографическим изяществом, что свидетельствует о том, что он является продуктом согласованной и хорошо обеспеченной ресурсами информационной операции.
Российские оппозиционные издания "Агентство" и "Медиазона" сообщили, что актеры, снятые в видео, являются профессиональными российскими актерами, которые ранее участвовали в российских телевизионных шоу.
Один из актеров отказался обсуждать свое участие в видео, утверждая, что он снимается только в фильмах, а не в рекламе.
Кремль и раньше использовал дорогостоящие пропагандистские видео как часть централизованно управляемых информационных операций, и характеристики этого последнего видео свидетельствуют о том, что оно поддерживает более широкие усилия Кремля, направленные на подрыв доверия украинцев к правительству, подрыв украинских мобилизационных усилий и подстрекательство к внутреннему недовольству.
Ключевые выводы ISW за 1 апреля:
- Совместное расследование "60 минут", The Insider и Der Spiegel убедительно свидетельствует о том, что Кремль в течение десятилетия ведет постоянную кинетическую кампанию, непосредственно направленную против американского правительственного персонала как в Соединенных Штатах, так и за рубежом, с вероятной целью физического поражения американских чиновников.
- Служба внешней разведки России активизирует усилия, направленные на ложное обвинение Украины в террористической атаке в "Крокус Сити Холл" 22 марта, отрицая любую ответственность или причастность Исламского государства к этой атаке.
- Российские власти принимают меры для дальнейшего усиления репрессий против общин мигрантов в России после теракта в "Крокус Сити Холле".
- Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Авдеевки и на восточном (левом) берегу Херсонской области на фоне длительных позиционных боев вдоль всей линии соприкосновения 1 апреля.
- Министерство обороны (МО) России продолжает уверять российскую общественность, что российские военнослужащие срочной службы не будут развертываться на большей части оккупированной Украины и не будут участвовать в боевых действиях в Украине, несмотря на начало весеннего полугодового призыва на срочную военную службу, который начался 1 апреля.