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Россияне атаковали ракетой и 10 "Шахедами", 9 дронов сбили на Днепропетровщине

Ирина БалачукВторник, 2 апреля 2024, 07:43
Россияне атаковали ракетой и 10 Шахедами, 9 дронов сбили на Днепропетровщине
Фото иллюстративное из Telegram Сил обороны юга

Ночью 2 апреля российские войска запустили по Украине 10 дронов-камикадзе "Шахед", 9 из них удалось сбить; в результате падения обломков в Днепропетровской области возникло два пожара.

Источник: глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак в Telegram, Генштаб ВСУ в Facebook, Воздушные силы ВСУ в Telegram

Прямая речь Лысака: "Ночью силы ПВО уничтожили над областью 9 "Шахедов" − в Днепре и Днепровском, Никопольском, Павлоградском, Синельниковском, Каменском районах. Из-за падения обломков в областном центре возникло два возгорания, которые оперативно потушили".

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Детали: В результате российской атаки повреждены двухэтажное здание и пожарная часть. Никто не пострадал.

Воздушные силы ВСУ уточнили, что беспилотники оккупанты запустили с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму. Также ночью 2 апреля захватчики атаковали Украину управляемой авиационной ракетой Х-59 из воздушного пространства ВОТ Запорожской области.

Лысак также сообщил, что в результате вечерней атаки на Кривой Рог выбиты окна в трех девятиэтажках, поврежден автомобиль. Также задело высоковольтную линию электропередач.

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Пострадавшей женщине оказали необходимую медицинскую помощь, она будет лечиться дома.

"Утром российская армия несколько раз ударила по Никопольщине − артиллерией и дронами-камикадзе. Попала по райцентру и Красногригорьевской общине. Последствия выясняются", − подытожил Лысак.

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Темы: ШахедДнепрДнепропетровская областьпожар
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