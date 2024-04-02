В Севастополе украинские разведчики взорвали электроподстанцию – источник

Во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.

Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ

Детали: Местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя исчез свет.

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Оккупационные власти ничего не сообщали об этих событиях.

По данным источника УП, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.

Прямая речь собеседника УП: "Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя".