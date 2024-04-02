В Севастополе украинские разведчики взорвали электроподстанцию – источник
Вторник, 2 апреля 2024, 09:31
Во временно оккупированном Севастополе представители украинской разведки взорвали электроподстанцию.
Источник: собеседник "Украинской правды" в ГУР МОУ
Детали: Местные паблики писали, что ночью жители города на временно оккупированном Россией полуострове слышали взрывы, после чего в одном из районов Севастополя исчез свет.
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Оккупационные власти ничего не сообщали об этих событиях.
По данным источника УП, это была операция Главного управления разведки Минобороны Украины.
Прямая речь собеседника УП: "Работала группа на месте. Электроподстанция выведена из строя".
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