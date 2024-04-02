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Поляки снова заблокировали пункт пропуска "Угринов" для украинских грузовиков

Валентина РоманенкоВторник, 2 апреля 2024, 09:50
Поляки снова заблокировали пункт пропуска Угринов для украинских грузовиков
ЧП "Долгобичув" - "Угринов". иллюстративное фото из Википедии

Польские фермеры возобновили блокирование на направлении пункта "Долгобичув" - "Угринов".

Источник: спикер ГПСУ полковник Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде"

Детали: По словам офицера, 2 апреля украинские пограничники получили от коллег из Польши информацию о возобновлении блокирования для грузовиков этого пункта пропуска польскими фермерами с 09:00.

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Прямая речь: "Пропуск грузовых транспортных средств будет осуществляться следующим образом: на выезд из Польши - по 3 грузовика на 6 часов и в сторону Польши по 1 грузовику в сутки.

Пропуск легковых транспортных средств и автобусов в обоих направлениях будет осуществляться в установленном порядке".

Детали: Таким образом, по состоянию на утро 2 апреля заблокированными для украинских грузовиков являются три направления: пункты пропуска "Угринов", "Ягодин" и "Рава-Русская".

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Что предшествовало: В четверг 28 марта польские протестующие временно прекратили свои действия на период Пасхи.

Темы: блокадаПольшаПограничная служба
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