Кабмин уволил Джапарову с должности заместителя министра Кулебы
Правительство уволило Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.
Источник: постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, Джапарова в Facebook
Прямая речь Мельничука: "Уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины".
Детали: Джапарова прокомментировала это решение правительства на своей странице в соцсети, но о причинах увольнения на упомянула. Она поблагодарила коллег и партнеров.
Прямая речь Джапаровой: "Путь в 4 года по приглашению Дмитрия Кулебы как целая эпоха!
Не люблю итогов и выводов - думаю их должно делать общество. Добавлю, что для меня ценностным было и есть - служение. Своей стране и народу. Все остальное - форма".
Что было раньше: Джапарову назначили первым заместителем Кулебы в июне 2020 года.
Напомним: На днях Эмине Джапарова в третий раз стала мамой. У нее родилась дочь.
По данным источника УП, отцом девочки является 62-летний бизнесмен, один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов.