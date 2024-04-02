Кабмин уволил Джапарову с должности заместителя министра Кулебы

Эмине Джапарова. фото из ее Facebook

Правительство уволило Эмине Джапарову с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины.

Источник: постоянный представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, Джапарова в Facebook

Прямая речь Мельничука: "Уволена Джапарова Эмине Айяровна с должности первого заместителя министра иностранных дел Украины".

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Детали: Джапарова прокомментировала это решение правительства на своей странице в соцсети, но о причинах увольнения на упомянула. Она поблагодарила коллег и партнеров.

Прямая речь Джапаровой: "Путь в 4 года по приглашению Дмитрия Кулебы как целая эпоха!

Не люблю итогов и выводов - думаю их должно делать общество. Добавлю, что для меня ценностным было и есть - служение. Своей стране и народу. Все остальное - форма".

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Что было раньше: Джапарову назначили первым заместителем Кулебы в июне 2020 года.

Напомним: На днях Эмине Джапарова в третий раз стала мамой. У нее родилась дочь.

По данным источника УП, отцом девочки является 62-летний бизнесмен, один из совладельцев группы "Приват" Геннадий Боголюбов.