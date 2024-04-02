У России остается около 950 ракет: в ГУР оценили способность врага провести массированные атаки

По данным украинской военной разведки, в России остается около 950 ракет оперативно-стратегического и стратегического уровня, ГУР прогнозирует, что агрессор может осуществить еще несколько массированных комбинированных атак, пока ему не понадобится пауза для накопления.

Источник: представитель ГУР МОУ генерал-майор Вадим Скибицкий в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Сейчас можем говорить об около 950 ракетах оперативно-стратегического и стратегического уровня с дальностью более 350 километров.

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Учитывая поведение агрессора по использованию ракет, которое мы наблюдали и анализировали в течение двух лет полномасштабного вторжения, а также нормативно-правовых актов и директив российских вооруженных сил, которые предусматривают предельные объемы резерва ракетного вооружения, по состоянию на сейчас мы можем оценить способность России провести еще несколько именно массированных атак с использованием ряда типов вооружений - ударных дронов, крылатых, баллистических, аэробаллистических и гиперзвуковых ракет в одной атаке. Далее мы не исключаем очередной паузы для накопления ракетных арсеналов".

Детали: По словам Скибицкого, с уверенностью спрогнозировать, будет ли Россия бить именно по энергетическим объектам Украины, нельзя. Своими действиями агрессор доказал, что может наносить ракетные удары даже по детским садам и больницам.

"Конечно, в фокусе россиян остаются и наши объекты энергетической инфраструктуры, о чем свидетельствуют, в частности, последние крупные атаки, и другие объекты военного и гражданского назначения. Оккупанты продолжают мониторить состояние энергетических объектов Украины и осуществлять космическую разведку", - добавил генерал-майор.

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На вопрос об объемах производства указанного высокоточного оружия в России, Скибицкий уточнил, что они находятся в диапазоне - несколько десятков ракет в месяц.

Прямая речь: "Например, по нашим оценкам, Россия ежемесячно может производить около 40 ракет Х-101, около 40 баллистических и крылатых "Искандеров", несколько десятков крылатых ракет "Калибр", несколько единиц аэробаллистических ракет "Кинжал", а также модернизировать для использования по наземным целям около 6-8 единиц противокорабельных ракет "Оникс"".