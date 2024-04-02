НАТО предлагает создать фонд на $100 миллиардов для Украины - СМИ
Генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил создать фонд для Украины, в который в течение 5 лет страны-члены сделают взносы на общую сумму 100 миллиардов долларов.
Источник: Bloomberg со ссылкой на свои источники, сообщает "Европейская правда"
Детали: По словам собеседника агентства, члены Альянса все еще обсуждают предложение Столтенберга и механизмы распределения взносов, в частности, учитывать ли двустороннюю помощь Украине в общей сумме.
Источники предполагают, что предложение, скорее всего, изменится до того, как союзники придут к согласию.
Как часть пакета, НАТО также может перебрать на себя оперативные обязанности возглавляемой США контактной группы по вопросам обороны Украины (формат "Рамштайн"), которая координирует поставки Киеву оружия, считают источники.
С верховным главнокомандующим НАТО генералом Крисом Каволи во главе такой шаг может защитить эту структуру от любых политических изменений, которые могут произойти после выборов в США.
В НАТО и Белом доме не ответили на запросы о комментарии.
Если союзники поддержат предложение Столтенберга, это будет означать изменение парадигмы Альянса, который ранее дистанцировался от действий, которые могли быть восприняты как втягивание в более широкую войну с Россией, на более активную помощь Украине.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский собирал на совещание ключевых чиновников, ответственных за международные отношения и оборону, для обсуждения целей в сотрудничестве с НАТО в течение этого года.