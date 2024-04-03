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В Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 01:28
В Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар
Скриншот видео

Во вторник вечером после атаки беспилотников на Курск вспыхнул масштабный пожар. 

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Минобороны РФ

Детали: Старовойт сообщил, что над городом и областью было сбито четыре беспилотника. 

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Мэр Курска написал, что в городе из-за сбивания беспилотников повреждены дома.

На видео, которое выложили местные жители, видно масштабный пожар.

ВИДЕО ДНЯ

В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.

Темы: Росcиявойна
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