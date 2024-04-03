В Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар

Во вторник вечером после атаки беспилотников на Курск вспыхнул масштабный пожар.

Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Минобороны РФ

Детали: Старовойт сообщил, что над городом и областью было сбито четыре беспилотника.

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Мэр Курска написал, что в городе из-за сбивания беспилотников повреждены дома.

На видео, которое выложили местные жители, видно масштабный пожар.

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В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.