В Курске после атаки беспилотников вспыхнул масштабный пожар
Среда, 3 апреля 2024, 01:28
Во вторник вечером после атаки беспилотников на Курск вспыхнул масштабный пожар.
Источник: губернатор Курской области Роман Старовойт, Телеграм "Типичный Курск", Минобороны РФ
Детали: Старовойт сообщил, что над городом и областью было сбито четыре беспилотника.
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Мэр Курска написал, что в городе из-за сбивания беспилотников повреждены дома.
На видео, которое выложили местные жители, видно масштабный пожар.
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В Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО сбили 5 украинских беспилотников: 1 - над Белгородской областью и 4 - над Курской областью.