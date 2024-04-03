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На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла

Алена ИвашкивСреда, 3 апреля 2024, 07:28
На Тайване произошло сильнейшее за 25 лет землетрясение магнитудой 7,4 балла
Последствия землетрясения на Тайване, фото tvbs

В среду утром на Тайване произошла серия землетрясений магнитудой 7,4 балла. Они стали самыми сильными за последние 25 лет. По меньшей мере 4 человека погибли, 97 - пострадали.

Источник: Центральное метеорологическое управление Тайваня, CNN, Tvbs

Детали: Землетрясение серьезно повредило основную автомагистраль вдоль восточного побережья страны.

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На видео, опубликованном на телеканале TVBS, видно, что большие глыбы упали на шоссе Сухуа, а несколько тоннелей было засыпало, в том числе один, расколовшийся пополам.

Сообщается о по меньшей мере девяти камнепадах и оползнях на шоссе Сухуа. Дорога закрыта, сообщило центральное информационное агентство Тайваня со ссылкой на власти.

Еще одна автомагистраль, соединяющая западное побережье с восточным Тайванем, также была повреждена камнепадом, по меньшей мере 12 автомобилей заблокированы, девять человек ранены.

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В Японии и Филиппинах было объявлено предупреждение о цунами, но впоследствии его отменили.

По данным Тайваньского центрального командного центра по чрезвычайным ситуациям, люди оказались в ловушках после обрушения по меньшей мере 26 зданий. Есть сообщения о людях, которые заблокированы в семи зданиях.

Землетрясение также повлияло на электроснабжение, более 91 000 домохозяйств остались без электричества. В стране перебои с интернетом.

Ожидается, что Тайвань пострадает от афтершоков в течение следующих трех-четырех дней после землетрясения.

По словам представителя Центрального метеорологического управления Тайваня, по данным CWA, в 1999 году на острове произошло землетрясение магнитудой 7,3, также известное как землетрясение Джидзи. 

Темы: землетрясениеТайвань
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