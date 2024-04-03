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NYT: Украина производит восемь САУ "Богдана" в месяц

Анастасия ПроцСреда, 3 апреля 2024, 12:58
NYT: Украина производит восемь САУ Богдана в месяц
Украинский военнослужащий стреляет из пушки Богдана. фото: Ефрем Лукацкий/Associated Press

Издание The New York Times со ссылкой на собственные источники утверждает, что украинский военно-промышленный комплекс производит в месяц уже 8 самоходных артиллерийских установок "Богдана".

Источник: The New York Times со ссылками на собственные источники

Дословно: "Сейчас украинская вооруженная промышленность строит восемь самоходных артиллерийских систем "Богдана" ежемесячно, и хотя официальные лица не скажут, сколько они в целом изготовили, увеличение производства свидетельствует о потенциальном буме внутреннего производства оружия в стране".

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Детали: Издание ознакомилось с документами украинского правительства, в которых говорится, что только за последний год украинские оборонные предприятия построили втрое больше бронетехники, чем производили до войны, и в 4 раза увеличили производство противотанковых ракет. 

Также в NYT отметило, что на момент полномасштабного вторжения России Украина имела одну такую 155-мм установку.

Читать больше о том, как Украина наращивает производство САУ "Богдана"

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Темы: оружиепроизводствоУкраина
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