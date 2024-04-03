Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский обсудил с премьером Японии помощь Украине и подготовку соглашения по безопасности

Анастасия ПроцСреда, 3 апреля 2024, 13:44
Зеленский обсудил с премьером Японии помощь Украине и подготовку соглашения по безопасности
Фото: Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кишидой поблагодарил за финансовую поддержку и обсудил подготовку соглашения по безопасности.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Обсудили с премьер-министром состояние подготовки двустороннего соглашения по безопасности по итогам трех раундов переговоров".

Реклама:

Детали: Президент напомнил, что Япония уже предоставила Украине финансовой поддержки на более $12 млрд и анонсировала дополнительную помощь на текущий год. 

Также Зеленский рассказал премьер-министру Японии о ситуации на поле боя, в частности о российском воздушном терроре и отметил усиление санкционного давления на РФ.

"В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине - это хороший пример для других международных партнеров". 

ВИДЕО ДНЯ



Темы: ЗеленскийЯпонияпомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине

Россия добивает украинскую маневренную генерацию: что будет с Украиной при полном уничтожении ТЭС

В ООН заговорили об "экзистенциальной угрозе для народа Украины"

ISW: Недостаток ПВО ведет к медленным, но уверенным победам РФ на фронте

видео"Я что кого-то сбил?": ВРП показала видео с места смертельного ДТП с участием Тандыра

Кулеба: Мы бы не потеряли Трипольскую ТЭС, если бы имели достаточное количество Patriot

Все новости...
Зеленский
За март Россия ударила по Украине более 4 тысячами бомб, ракет и "Шахедов" − Зеленский
Ограниченно пригодные должны пройти медицинское освидетельствование заново в течение 9 месяцев: Зеленский подписал закон
Российские террористы каждый раз получают более дальнобойные ответы на их удары - Зеленский
Последние новости
10:32
Первая украинка на Эвересте посвятила восхождение на самую опасную гору в мире женщинам в ВСУ
10:23
Несколько банков Китая усилили контроль за платежами российского бизнеса - СМИ
10:14
Ракетный удар по Одесской области 10 апреля: количество погибших возросло до шести
10:06
Нефть дорожает на фоне новой волны опасений относительно возможной атаки Ирана на Израиль
10:04
В Польше упрекнули Штаты за задержку помощи Украине
10:00
Ученые обнаружили, что в эпоху неолита в Европе приносили в жертву женщин: их связывали необычным методом
09:44
Министр обороны Германии сравнил Путина с Гитлером
09:22
Китайские банки начали блокировать платежи из России за электронику − СМИ
09:20
Российские хакеры получили доступ к переписке агентств США с Microsoft
08:58
Спецкомиссия в Польше пожаловалась в прокуратуру на бывших премьера и министра юстиции
Все новости...
Реклама: