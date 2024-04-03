Зеленский обсудил с премьером Японии помощь Украине и подготовку соглашения по безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Японии Фумио Кишидой поблагодарил за финансовую поддержку и обсудил подготовку соглашения по безопасности.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Обсудили с премьер-министром состояние подготовки двустороннего соглашения по безопасности по итогам трех раундов переговоров".

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Детали: Президент напомнил, что Япония уже предоставила Украине финансовой поддержки на более $12 млрд и анонсировала дополнительную помощь на текущий год.

Также Зеленский рассказал премьер-министру Японии о ситуации на поле боя, в частности о российском воздушном терроре и отметил усиление санкционного давления на РФ.

"В этом контексте введение Японией уже 23-го пакета санкций против России за войну в Украине - это хороший пример для других международных партнеров".

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