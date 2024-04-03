Россияне ударили по Купянску-Узловому на Харьковщине, ранен местный житель 

Днем российские военные обстреляли поселок Купянск-Узловой Харьковской области, в результате чего ранения получил пожилой мужчина

Источник: полиция Харьковской области в Telegram

Фото: Национальная полиция

Дословно: "03 апреля около 11:00 военные РФ обстреляли поселок Купянск-Узловой. В результате ранения получил мужчина 1954 года рождения".

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Фото: Национальная полиция

Детали: Сообщается, что пострадавшего доставили в больницу. Сейчас на местах попаданий работает следственно-оперативная группа, криминалисты и взрывотехники. Правоохранители открыли уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны.

Фото: Национальная полиция





