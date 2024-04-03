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Кулеба призвал как можно скорее дать Украине все Patriot мира, которые возможно

Валентина РоманенкоСреда, 3 апреля 2024, 16:01
Кулеба призвал как можно скорее дать Украине все Patriot мира, которые возможно
Кулеба и Сикорский. фото из соцсети Х (Twitter)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина должна как можно быстрее получить все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть ей предоставлены.

Источник: Кулеба в соцсети Х

Детали: Глава МИД Украины провел встречу с польским коллегой Радославом Сикорским.

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Стороны обсудили, как Польша может внести свой вклад в защиту воздушного пространства Украины от российских ракет и как защитить польское воздушное пространство от их вторжений.

Прямая речь Кулебы: "Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет.

Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Петриот", которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет".

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Темы: PatriotПВОвойнаМИД
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