Кулеба призвал как можно скорее дать Украине все Patriot мира, которые возможно
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отметил, что Украина должна как можно быстрее получить все имеющиеся в мире батареи Patriot, которые могут быть ей предоставлены.
Источник: Кулеба в соцсети Х
Детали: Глава МИД Украины провел встречу с польским коллегой Радославом Сикорским.
Стороны обсудили, как Польша может внести свой вклад в защиту воздушного пространства Украины от российских ракет и как защитить польское воздушное пространство от их вторжений.
Прямая речь Кулебы: "Украина сейчас является единственной страной в мире, которая почти ежедневно защищается от атак баллистических ракет.
Это означает, что все имеющиеся в мире батареи "Петриот", которые могут быть предоставлены Украине, должны быть доставлены в Украину как можно быстрее. Более важного места для них нет".