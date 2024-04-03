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Украина и Израиль написали свиток Торы солидарности - СМИ

Евгений КизиловСреда, 3 апреля 2024, 17:39
Украина и Израиль написали свиток Торы солидарности - СМИ
Фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский написал первую букву, а президент Израиля Исаак Герцог - последнюю в свитке Торы солидарности, который должен символизировать мир и единство между двумя странами.

Источник: израильское издание Y Net News

Детали: Сообщается, что написание свитка Торы началось вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Инициатором выступил главный раввин Киева Йонатан Маркович, который работает над укреплением солидарности между Израилем и Украиной. Зеленский написал первую букву свитка в своем кабинете в Киеве.

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Президент Израиля Исаак Герцог пишет последнюю букву в свитке Торы солидарности между Украиной и Израилем. Фото: GPO

Свиток Торы солидарности посвящен еврейской общине в Украине, жителям Израиля и долгожданному миру в обеих странах.

Свиток будет размещен в ближайшие месяцы в Большой синагоге в Киеве Объединенного еврейского центра "Бейт Менахем".

Темы: ИзраильУкраинарелигия
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