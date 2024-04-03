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Кулеба призвал Запад дать Украине еще минимум 7 "Патриотов"

Ирина Кутелева, Евгений КизиловСреда, 3 апреля 2024, 19:24
Кулеба призвал Запад дать Украине еще минимум 7 Патриотов
Дмитрий Кулеба. Фото: Getty Images

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба убежден, что Запад передал Украине мало систем ПВО Patriot, хотя имеет на вооружении 100 таких комплексов.

Источник: Кулеба в интервью Reuters, сообщает "Европейская правда"

Детали: По словам украинского министра, он намерен поднимать вопрос противоракетных комплексов Patriot на каждой встрече с коллегами, которые состоятся в течение следующих двух дней в Брюсселе.

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В последние недели Россия активизировала атаки на украинские города и объекты энергетической инфраструктуры, что подчеркивает насущную потребность Киева в защите.

"Партнеры предоставили нам различные системы (противовоздушной обороны), мы благодарны за это, но этого просто недостаточно, учитывая масштабы войны", – сказал Кулеба.

Глава МИД заявил, что Украине необходимо еще как минимум 5-7 систем Patriot, но партнеры не желают ими делиться, хотя имеют в арсенале более 100 таких комплексов.

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"Разве это такая большая проблема? Неужели невозможно удовлетворить минимальный запрос Украины?", – спросил Кулеба.

Он убежден, что это "лишь вопрос политической воли".

Кулеба сказал, что ему не понятно, почему союзники до сих пор не предоставили дополнительные Patriot, особенно учитывая то, что партнеры Киева не сталкиваются с ракетной угрозой, с которой Украина сталкивается ежедневно.

Напомним: В Брюсселе Кулеба обсудил с польским министром Радославом Сикорским то, как Польша могла бы поспособствовать защите Украины от ударов РФ с воздуха и лучше защитить свое воздушное пространство.

Кроме того, глава МИД Украины говорил об усилении украинской ПВО з министром иностранных дел Испании Хосе Мануэлем Альбаресом.

Темы: Кулеба ДмитрийPatriotвойнаПВО
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