Суд впервые признал законным переход общины из УПЦ МП в ПЦУ

Верховный суд впервые принял решение, которым признал законным переход религиозной общины из Украинской православной церкви Московского патриархата в Православную церковь Украины.

Источник: страница Верховного суда в Facebook, комментарий для "Украинской правды" от адвокатов, которые представляли в суде ПЦУ

Детали: В суде сообщили, что часть жителей села Калиновка Житомирского района Житомирской области решила добровольно изменить каноническую принадлежность, но этот шаг был обжалован в суде.

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Суды первой и апелляционной инстанций в удовлетворении иска отказали. Дело пошло в Большую палату ВС.

По словам адвокатов, 3 апреля Верховный суд принял окончательное решение о законности такого перехода.

Прямая речь: "В общем, важность этого решения для продолжающегося с 2019 года процесса перехода религиозных общин Украины из УПЦ МП в ПЦУ трудно переоценить, ведь оно станет прецедентным для всех других подобных споров и придаст уверенности в законности такого перехода религиозным общинам, которые еще колеблются принимать решение о выходе из УПЦ МП".

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Детали: Защитники также обращают внимание, что в этом решении даны ответы на фундаментальные вопросы в такого рода правоотношениях:

нарушаются ли права бывшего настоятеля решением о переходе;

каким образом определяется членство в религиозной общине;

каким образом определяется кворум во время общего собрания членов религиозной общины.

В данный момент текст судебного решения в Едином государственном реестре отсутствует.