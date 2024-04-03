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Белый дом призывает спикера Палаты представителей вынести на голосование законопроект с помощью Украины

Татьяна ОлейникСреда, 3 апреля 2024, 23:32
Белый дом призывает спикера Палаты представителей вынести на голосование законопроект с помощью Украины
спикер Белого дома Карин Жан-Пьер. Фото - Getty Images

В Белом доме заявили, что спикеру Палаты представителей США Майку Джонсону необходимо вынести на голосование законопроект с поддержкой Украины, Израиля и Тайваня, утвержденный Сенатом вместо внесения других предложений.

Источник: Укринформ со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер

Прямая речь: "Республиканцы Палаты представителей должны вынести двухпартийное соглашение по финансированию нацбезопасности, которое уже было принято подавляющим большинством в Сенате – 70 голосами против 29".

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"И есть способ обеспечить Украину тем, что ей нужно. Все, что должен сделать спикер, это вынести на рассмотрение законопроект с дополнительным финансированием потребностей национальной безопасности".

Темы: СШАпомощь Украине
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