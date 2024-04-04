Россияне увеличивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов – ISW

По наблюдениям специалистов Института изучения войны (ISW), россияне наращивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов на некоторых участках фронта в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что за последние две недели российские войска, похоже, увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта, что свидетельствует о заметном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

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Специалисты добавляют: оккупанты могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине.

Интенсификация российских механизированных штурмов происходит, как правило, одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.

В связи с этим эксперты предполагают, что войска РФ могут усиливать удары с целью дальнейшего давления на украинское командование для развертывания систем противовоздушной обороны за пределами фронта, чтобы безопаснее для себя усиливать авиационные операции с целью поддержки наземных операций.

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Украинские источники продолжают подчеркивать, что фрагментарное и запоздалое поступление новых западных систем в Украину позволит российским войскам адаптироваться к ним и сглаживать возможные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.

Следовательно, издание Politico сообщило 3 апреля, что высокопоставленные украинские офицеры заявили, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы иметь максимально эффективное оперативное влияние на поле боя. В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.

Ключевые выводы ISW за 3 апреля: