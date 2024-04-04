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Россияне увеличивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов – ISW

Ольга ГлущенкоЧетверг, 4 апреля 2024, 06:18
Россияне увеличивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов – ISW
иллюстративное фото Генштаба

По наблюдениям специалистов Института изучения войны (ISW), россияне наращивают количество и масштабы механизированных наземных штурмов на некоторых участках фронта в Украине.

Источник: ISW

Детали: Аналитики указывают на то, что за последние две недели российские войска, похоже, увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта, что свидетельствует о заметном общем увеличении количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.

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Специалисты добавляют: оккупанты могут увеличить общий темп своих наступательных операций в Украине.

Интенсификация российских механизированных штурмов происходит, как правило, одновременно с усилением ракетных ударов и ударов беспилотников по украинским энергетическим объектам.

В связи с этим эксперты предполагают, что войска РФ могут усиливать удары с целью дальнейшего давления на украинское командование для развертывания систем противовоздушной обороны за пределами фронта, чтобы безопаснее для себя усиливать авиационные операции с целью поддержки наземных операций.

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Украинские источники продолжают подчеркивать, что фрагментарное и запоздалое поступление новых западных систем в Украину позволит российским войскам адаптироваться к ним и сглаживать возможные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.

Следовательно, издание Politico сообщило 3 апреля, что высокопоставленные украинские офицеры заявили, что новые западные системы поступают слишком поздно и в недостаточном количестве, чтобы иметь максимально эффективное оперативное влияние на поле боя. В случае нового наступления россиян летом существует большой риск того, что линия фронта разрушится.

Ключевые выводы ISW за 3 апреля:

  • Российские войска, похоже, увеличили количество и масштабы механизированных наземных штурмов на отдельных участках фронта в течение последних двух недель, что свидетельствует о заметном общем росте количества российских механизированных штурмов на всем театре боевых действий.
  • Российские войска, возможно, увеличивают общий темп своих наступательных операций в Украине.
  • Украинские источники продолжают подчеркивать, что фрагментарное и запоздалое прибытие новых западных систем в Украину позволит российским войскам адаптироваться и нивелировать вероятные оперативные преимущества, которые эти системы могли бы предоставить украинским войскам в противном случае.
  • Министерство обороны России заявило, что нападение на "Крокус Сити Холл" 22 марта вызвало значительное увеличение количества кандидатов на контрактную службу на фоне сообщений об усилиях России по наращиванию войска.
  • Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов предупредил, что российские компании и местные власти должны защищаться от ударов украинских беспилотников и не полагаться на российскую противовоздушную оборону после того, как 2 апреля Украина нанесла удары по российскому военному производству и нефтеперерабатывающей инфраструктуре в Татарстане.
  • Поддерживаемый Россией бывший украинский политик-сепаратист Олег Царев пожаловался 3 апреля, что ни одна из нынешних российских политических партий не представляет политические интересы российских ультранационалистов, указав на возможный источник недовольства между пророссийским ультранационалистическим сообществом и Кремлем.
  • Украина и Финляндия подписали 10-летнее двустороннее соглашение о безопасности.
  • Недавно российские войска осуществили подтвержденные продвижения вблизи Бахмута и Донецка, а также в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
  • Российские власти продолжают расширять социальные льготы для российских военнослужащих.

Темы: ISWвойна
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