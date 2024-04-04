СМИ: Немецкие компании помогают России на стройках в оккупированном Мариуполе

Немецкий телеканал ARD обнаружил, что компании ФРГ помогают российскому оккупационному режиму в строительстве в оккупированном Мариуполе.

Источник: "Европейская правда", Tagesschau

Детали: Журналисты получили свидетельства и доказательства в виде фотографий и видео, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в приазовском городе.

Реклама:

В частности, в их распоряжении оказались фотографии строительной площадки с мешками Knauf, официальный дилер которой публично рекламирует, что он построил проект жилого дома из своих строительных материалов по поручению Министерства обороны России.

Knauf является лидером в производстве гипса и уже давно имеет бизнес в России. Основатель компании Николаус Кнауф более двух десятилетий был почетным консулом РФ.

Он сохранил эту должность даже после незаконной аннексии Россией Крыма, а в 2018 году все еще называл дальнейшие санкции против РФ "ужасными". По его словам, в России все еще работает 4 тысячи человек, а компания генерирует миллиардные прибыли.

ВИДЕО ДНЯ

Кроме того, расследователи обнаружили на многочисленных строительных площадках бетонные блоки, завернутые в зеленую пленку, на которой есть надпись WKB Systems GmbH. Компания среди прочего оборудует заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин, который использовал свою немецкую компанию как поставщика для строительной отрасли в России. Против него не введены санкции.

Таможенные данные, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что WKB Systems в течение нескольких лет поставляла целые установки для заводов по производству газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина – очевидно, той самой, чью продукцию РФ использует в Мариуполе.

Напомним: