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СМИ: Немецкие компании помогают России на стройках в оккупированном Мариуполе

Андрей Синявский, Алена МазуренкоЧетверг, 4 апреля 2024, 09:54
СМИ: Немецкие компании помогают России на стройках в оккупированном Мариуполе
МАРИУПОЛЬ В АПРЕЛЕ 2022 ГОДА. ФОТО: GETTY IMAGES

Немецкий телеканал ARD обнаружил, что компании ФРГ помогают российскому оккупационному режиму в строительстве в оккупированном Мариуполе.

Источник: "Европейская правда", Tagesschau

Детали: Журналисты получили свидетельства и доказательства в виде фотографий и видео, что компании Knauf и WKB Systems строят объекты в приазовском городе.

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В частности, в их распоряжении оказались фотографии строительной площадки с мешками Knauf, официальный дилер которой публично рекламирует, что он построил проект жилого дома из своих строительных материалов по поручению Министерства обороны России.

Knauf является лидером в производстве гипса и уже давно имеет бизнес в России. Основатель компании Николаус Кнауф более двух десятилетий был почетным консулом РФ.

Он сохранил эту должность даже после незаконной аннексии Россией Крыма, а в 2018 году все еще называл дальнейшие санкции против РФ "ужасными". По его словам, в России все еще работает 4 тысячи человек, а компания генерирует миллиардные прибыли.

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Кроме того, расследователи обнаружили на многочисленных строительных площадках бетонные блоки, завернутые в зеленую пленку, на которой есть надпись WKB Systems GmbH. Компания среди прочего оборудует заводы по производству бетонных блоков.

Основным акционером компании является российский олигарх Виктор Бударин, который использовал свою немецкую компанию как поставщика для строительной отрасли в России. Против него не введены санкции.

Таможенные данные, с которыми ознакомились журналисты, показывают, что WKB Systems в течение нескольких лет поставляла целые установки для заводов по производству газобетонных блоков одной из российских компаний Бударина – очевидно, той самой, чью продукцию РФ использует в Мариуполе.

Напомним:

  • Ранее журналист общественного вещателя Германии ZDF Армин Кёрпер, возглавляющий московское бюро телеканала, снял репортаж с искаженной картиной о жизни в оккупированном Россией Мариуполе.
  • Перед этим на сюжет отреагировал посол Украины в Германии Алексей Макеев, добавив, что материал вызвал резко негативную реакцию и среди многих знакомых немецких экспертов и журналистов, в том числе коллег Кёрпера с ZDF.
  • По его словам, украинское посольство сразу связалось с редакцией и там признали ошибку и заверили в уважении к территориальной целостности Украины.

Темы: ГерманияРосcияМариупольоккупация
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