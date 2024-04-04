Угроза баллистики и скоростная цель на Днепр: по Украине распространяется тревога
Четверг, 4 апреля 2024, 11:01
Власти объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщали, что в направлении города Днепр летит "скоростная цель". Опасность длилась 39 мин.
Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в Telegram, Общественное
Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".
Реклама:
Детали: Через несколько минут воздушники сообщили, что "скоростная цель" движется на город Днепр.
Общественное сообщает, что в Запорожье раздался звук взрыва.
Через 39 мин Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.
ВИДЕО ДНЯ