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Угроза баллистики и скоростная цель на Днепр: по Украине распространяется тревога

Ирина БалачукЧетверг, 4 апреля 2024, 11:01
Угроза баллистики и скоростная цель на Днепр: по Украине распространяется тревога
Скриншот с alerts.in.ua

Власти объявляли воздушную тревогу в 12 областях из-за угрозы баллистики. Воздушные силы сообщали, что в направлении города Днепр летит "скоростная цель". Опасность длилась 39 мин.

Источник: карта тревог, Воздушные силы ВСУ в TelegramОбщественное

Дословно ВС: "Внимание! Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги!".

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Детали: Через несколько минут воздушники сообщили, что "скоростная цель" движется на город Днепр.

Общественное сообщает, что в Запорожье раздался звук взрыва.

Через 39 мин Воздушные силы сообщили об отбое угрозы.

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Темы: воздушная тревогаВоздушные силы ВСУ
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