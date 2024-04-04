Латвия передаст Украине дронов на €1 млн и внесет 10 миллионов на снаряды

Латвия готовит новый пакет военной помощи для Украины, передаст первые беспилотники в рамках "коалиции дронов" и вложится финансово в чешскую инициативу закупки боеприпасов для Украины.

Источник: премьер Латвии Эвика Силиня на совместной пресс-конференции с премьером Украины Денисом Шмыгалем в Риге, цитирует "Европейская правда"

Детали: Силиня объявила, что "совсем скоро" Латвия пришлет первые дроны общей стоимостью 1 млн евро.

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"Дроны уже проверены, наши коллеги уже признали их соответствующими всем требованиям", – отметила премьер.

По ее словам, в рамках чешской инициативы по закупке боеприпасов Латвия внесет 10 млн евро.

"Уже в этом месяце предполагается следующий пакет военной помощи, в частности материально-технические средства, боеприпасы и вооружение, которые есть у нас", – сообщила она.

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Что предшествовало: Сообщалось, что Латвия планирует заключить с Украиной соглашение о долгосрочной поддержке и безопасности, обязуясь предоставлять военную помощь в размере 0,25% от валового внутреннего продукта в этом году и в течение следующих двух лет.

Как известно, Великобритания вместе с Латвией возглавляет международную "коалицию дронов", образованную в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины, более известной как "формат Рамштайн".

Ранее СМИ сообщали, что участники инициативы Чехии по закупке артиллерийских снарядов для Украины за пределами Европы подписали соглашение, в рамках которого Киев получит миллион боеприпасов – больше, чем планировали.