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45% украинцев считают, что после войны Украина сохранит свои территории после войны

Алена МазуренкоЧетверг, 4 апреля 2024, 13:36
45% украинцев считают, что после войны Украина сохранит свои территории после войны
фото: getty images

По результатам февральского опроса, 45% украинцев считают, что после завершения войны Украина сохранит территории, которые имела во время провозглашения Независимости в 1991 году.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года

Детали: По мнению 45% украинцев в результате окончания войны Украина сохранит все свои территории, которые имела в 1991 году.

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7% респондентов считают, что Украина вернет Донбасс, но не Крым. Еще 7% считают наоборот, что Украина сможет вернуть Крым, но не оккупированные территории Луганщины и Донетчины (так называемые "ЛНР" и "ДНР").

16% украинцев ответили, что Украина вернет территории, которые были подконтрольны до начала полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года, а 16% считают, что Украина потеряет новые территории.

При этом 1% респондентов ответил, что Украина будет полностью оккупирована Россией.

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Опрос был проведен соцгруппой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено 2,000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Темы: опроссоциологиявойнаУкраина
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