Большинство украинцев не поддерживают выборы во время войны – опрос

Большинство украинцев не поддерживают идею проведения следующих выборов во время войны - как президентских, так и парламентских или местных.

Источник: всеукраинский опрос, проведенный 17-21 февраля 2024 года украинской социологической группой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института

Детали: Как свидетельствует инфографика, обнародованная социологами, больше всего опрошенные не поддерживают идею выборов президента Украины во время войны: 67% (49% респондентов выбрали ответ "однозначно не поддерживаю", еще 18% - "скорее не поддерживаю").

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Поддерживают идею президентских выборов во время военного положения 30% опрошенных (17% - однозначно, 13% - скорее да).

Относительно выборов в Верховную Раду, 33% респондентов - за их проведение во время войны, (18% - однозначно да, 15% - скорее); 63% не поддерживают (44% однозначно против, 19% - скорее нет).

Поведение местных выборов во время действия военного положения поддерживают несколько больше опрошенных украинцев, - 39%. В то же время большинство все равно против такой идеи - 57% опрошенных.

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Дополнительно: Опрос был проведен соцгруппой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено 2,000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).