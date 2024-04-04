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Деятельность Верховной Рады не одобряют более 75% украинцев - опрос

Станислав ПогориловЧетверг, 4 апреля 2024, 14:07
Деятельность Верховной Рады не одобряют более 75% украинцев - опрос
Фото: Getty Images

Согласно февральскому опросу, 40% граждан Украины не одобряют деятельность Верховной Рады, еще 37% скорее не одобряют, общий показатель превысил 75%.

Источник: результаты опроса соцгруппы "Рейтинг" от имени Центра анализа и социсследований Международного республиканского института, проведенного 17-21 февраля 2024 года

Детали: По данным опроса, полностью одобряют деятельность парламента лишь 3% из числа опрошенных, скорее одобряют - 16%, еще 5% - не определились.

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Согласно инфографике, уровень одобрения деятельности ВРУ неуклонно падает. В частности, в апреле 2022 года полностью одобряли деятельность Рады 23% граждан и 41% из числа опрошенных - скорее одобряли. А уже в сентябре 2023 года этот показатель снизился до 5% и 22% соответственно.

Узнать больше: Группы, встречи с правительством и матюки. Как "слуги" возвращают Раде работоспособность

 

Справка: Опрос был проведен соцгруппой "Рейтинг" от имени Центра анализа и социологических исследований Международного республиканского института.

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Исследование проводилось по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий) с 17 по 21 февраля 2024 года. Метод опроса - телефонные интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных номеров.

Всего было опрошено 2,000 жителей Украины в возрасте от 18 лет. Выборка не включает украинцев, которые сейчас не находятся в Украине.

Ошибка репрезентативности исследования не превышает 2.2%.

Исследование финансировалось Агентством США по международному развитию (USAID).

Темы: Верховная Радаопрос
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