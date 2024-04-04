На Банковой подумывают уволить генпрокурора Костина – источники

В Офисе президента ведут разговоры о возможном увольнении генпрокурора Андрея Костина.

Источник: собеседники "Украинской правды" в команде президента Зеленского

Детали: "Решение пока не принято, но вопрос Костина все чаще поднимается на совещаниях. Когда вопрос увольнения будет вынесен публично... может в этом месяце, а может и позже, это не спешный вопрос", - отметил один из высокопоставленных собеседников УП.

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Рассматривается вариант о назначении Костина послом в Нидерланды, если партнеры согласятся, чтобы нынешний генпрокурор сфокусировал свою работу на международном трибунале по преступлениям России в Украине.

"Андрей - хороший парень, но он слишком не решительный для этой позиции (имеется в виду генпрокурора)", - добавил другой собеседник.

Сейчас изучается вопрос, кто может стать новым главой Офиса генпрокурора.

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Напомним: В феврале 2024 года появилась не подтвержденная информация, что Костина могут отправить послом в Великобританию. Офис генпрокурора никак не комментировал эти слухи.