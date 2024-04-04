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Следствие.Инфо: Жена главного киберразведчика СБУ во время войны купила квартиру за 20 млн

Татьяна ОлейникЧетверг, 4 апреля 2024, 18:47
Следствие.Инфо: Жена главного киберразведчика СБУ во время войны купила квартиру за 20 млн
начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк. Фото - с Facebook-страницы

Журналисты-расследователи "Следствия.Инфо" нашли у супруги главы департамента кибербезопасности СБУ Ильи Витюка приобретенную в декабре 2023 года квартиру за более 20 миллионов гривен. Хотя в декларации должностного лица указано, что за квартиру уплатили 12,8 миллионов гривен.

Источник: расследование "Следствия.Инфо"

Детали: Как узнали журналисты из декларации Витюка, квартиру премиумкласса на 195 квадратных метров жена Юлия Витюк в декабре 2023 года. Квартира такого размера с ремонтом в этом ЖК может стоить около 1,5 миллиона долларов.

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Юлия и Илля Витюк в 2011 году.
скриншот "следствия.инфо"

Дословно СИ: "На сайтах по продаже недвижимости квартиры без ремонта в этом ЖК стоят примерно 3 тысячи долларов за квадратный метр. Это почти втрое больше средней цены в столице.

Нетрудно подсчитать, что Юлии Витюк нужно было оплатить 585 тысяч долларов за ее квартиру без ремонта. Или 21,5 миллиона гривен по курсу на момент покупки".

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Детали: Впрочем, в декларации Витюка указано, что эту квартиру приобрели за 12 миллионов 800 тысяч гривен. То есть указанная в декларации цена почти вдвое меньше рыночной.

Но зарплата Ильи Витюка составляет 1,8 миллиона в год, и даже эту квартиру он купить не смог бы.

 
скриншот декларации - "следствие.инфо"

Его жена занимается бизнесом. Вскоре после того, как Витюк занял нынешнюю должность Юлия Витюк открыла ФЛП, из-за которой получила 9,4 миллионов гривен прибыли в 2022 году и 13,4 миллиона гривен — в 2023 году.

В прошлом году, как видно из декларации, у супругов родился ребенок. Однако это не отразилось на заработках жены.

Жена разведчика отказалась общаться с журналистом "Следствия.Инфо" о деятельности своего ФЛП и дорогостоящей квартире.

Юлия Витюк предоставляет юридические услуги, за которые получает более 1 миллиона гривен в месяц. Впрочем, никаких данных – ни адреса, ни контактных данных предприятия журналистам найти не удалось.

Что известно о Витюке:

За 12 лет службы он прошел путь от оперативника к руководителю в разных подразделениях, включая контрразведку.

25 марта 2024, на день СБУ, работу Витюка отметил президент Украины – присвоил ему звание бригадного генерала.

Одной из главных задач департамента, возглавляемого Витюком, является противодействие кибертерроризму и шпионажу. Как сообщают в службе, специалисты этого департамента в марте заблокировали поставки составляющих в российские "Шахеды" и ракеты. А в начале полномасштабного вторжения департамент Витюка отразил более 10 тысяч кибератак.

Темы: СБУдекларации
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