Экс партнер Зеленского Борис Шефир признался, что хочет дружбы с Россией и любит ее культуру

Бывший бизнес-партнер президента Владимира Зеленского по "Студии Квартал-95" Борис Шефир признался, что любит русскую культуру, приравнял Евросоюз к СССР и выступил за дружбу с Российской Федерацией. Его брат, экс советник президента Сергей Шефир заявил, что "категорически не согласен" с позицией Бориса.

Источник: интервью Бориса Шефира изданию "Радио свобода", комментарий Сергея Шефира "Радио свобода"

Детали: В интервью Борис Шефир рассказал, что уехал из Украины (ему 64 года) и не планирует возвращаться к концу войны. Сотрудничество с "Кварталом" из-за этого ему пришлось прекратить.

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Также прокомментировал, что с Зеленским уже два года не общается, его звонки остаются без ответа, а сам президент "делает немного не то, что мне нравится".

Шефир рассказал, что его не устраивает, как в Украине обращаются с русской культурой.

Прямая речь Бориса Шефира: "Ну вот, вы видите, я говорю по-русски. Я люблю русский язык, русскую культуру... Я не могу смотреть, как разрушают памятники Пушкину в стране.

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Для меня это глупо. Будь я рядом (с Зеленским – ред.) я сказал бы: давай это дело сворачивать и давай дружить. Но там совсем другие установки".

"...Мы улицы именем Бетховена называем, а у нас была война с Германией. У нас война с Путиным, а не с Россией. То, что там народ сошел с ума, то это такое дело".

Детали: Также экс партнер Зеленского высказался за "налаживание дружбы" между Россией и Украиной и заявил, что Евросоюз перенял модель Советского союза.

Прямая речь Бориса Шефира: "Это было бы прекрасно. Конечно, нужно дружить снова. Вообще, нужно дружить со всеми, и с Россией в том числе. Путин – не вечен, он сдохнет – и придут нормальные люди. И с ними всегда можно…

Ну, по идее, мы же всю жизнь жили вместе. Ну, по крайней мере. Я всю жизнь прожил в Советском Союзе. И мы прекрасно уживались… Я надеюсь, что у нас с Россией будут прекрасные отношения, как только они подлечатся от своего безумия. Мы должны обязательно прийти и сказать: нет-нет, нужно дружить".

Детали: В то же время Борис отметил, что то, что сейчас делается в России, ему категорически не нравится. Но культура русская, писатели, композиторы – нравятся.

Младший брат Бориса – Сергей, которого Зеленский 30 марта уволил с должности первого помощника президента, в ответ заявил, что "категорически не согласен" с позицией своего брата.

Прямая речь Сергея Шефира: "Я категорически не согласен с позицией, которую заявил мой брат в интервью вашему изданию. Россия – страна-агрессор и террорист, развязавшая войну против нашей страны. Россия и персонально Путин должны понести ответственность за преступления, совершенные против украинцев. Украине нужен мир. И формула этого мира четко высказана Владимиром Зеленским. Его действия как президента Украины, которые он предпринимает для нашей победы, я поддерживаю как гражданин и друг".