Россияне запускали "Шахеды" с юга
Пятница, 5 апреля 2024, 00:34
В ночь на пятницу около полуночи россияне запустили "Шахеды" из оккупированной части Херсонской области в направлении Днепропетровской. Воздушная тревога продолжалась около двух часов.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: 00.22 стало известно об ударном БПЛА в направлении Никополя.
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00.28 военные зафиксировали группу ударных БПЛА на Днепропетровщине, они двигались в северо-восточном направлении.
00.37 зафиксировано движение БпЛА курсом на Запорожье.
00.41 Захватчики запустили другую группу ударных БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину в северном направлении.
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00.53 ПС обновили движение ударных БПЛА:
- Первая группа БПЛА на севере Запорожской области двигается курсом на восток.
- Вторая группа БпЛА в Днепропетровской области в северо-восточном направлении.
В 2.18 раздался отбой воздушной угрозы.