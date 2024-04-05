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Россияне запускали "Шахеды" с юга

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 00:34
Россияне запускали Шахеды с юга
фото: Getty Images

В ночь на пятницу около полуночи россияне запустили "Шахеды" из оккупированной части Херсонской области в направлении Днепропетровской. Воздушная тревога продолжалась около двух часов.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: 00.22 стало известно об ударном БПЛА в направлении Никополя.

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00.28 военные зафиксировали группу ударных БПЛА на Днепропетровщине, они двигались в северо-восточном направлении.

00.37 зафиксировано движение БпЛА курсом на Запорожье.

00.41 Захватчики запустили другую группу ударных БпЛА с Херсонщины на Днепропетровщину в северном направлении.

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00.53 ПС обновили движение ударных БПЛА:

  • Первая группа БПЛА на севере Запорожской области двигается курсом на восток.
  • Вторая группа БпЛА в Днепропетровской области в северо-восточном направлении.

В 2.18 раздался отбой воздушной угрозы.

Темы: Шахедбеспилотникивойна
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