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Блинкен: США и союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 01:24
Блинкен: США и союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины
Энтони Блинкен, фото: Getty Images

Госсекретарь США Энтони Блинкен по результатам встреч в штаб-квартире НАТО заявил, что США и союзники намерены удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых нуждается Украина.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Прямая речь: "Что касается запасов оборудования, предметов снабжения, то да, мы - одна из вещей, о которых мы говорили сегодня, - внимательно посмотреть на то, что можно предоставить. Мы знаем потребности: средства ПВО, артиллерия, боеприпасы. Поэтому я считаю, исходя из того, что я услышал сегодня, что все, включая Соединенные Штаты, собираются удвоить усилия и, при необходимости, удвоить усилия по поиску ресурсов, в которых Украина продолжает нуждаться".

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Детали: По его словам, принятие Конгрессом США пакета помощи для Украины - "это самое важное и самое срочное".

Блинкен также сказал, что это будет самым непосредственным и важным источником дополнительных средств, которые нужны Украине, чтобы помочь ей продолжать защищаться от российской агрессии.

Кроме того, США обсуждают с союзниками и партнерами по НАТО, что может быть сделано, чтобы Украина имела необходимые ей ресурсы, как в ближайшее время, так и в будущем, подчеркнул он: "Потому что в то время, как мы работаем над решением этих неотложных вопросов, мы также работаем вместе над созданием будущих Сил, которые смогут сдерживать агрессию и защищаться от нее, если это потребуется".

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Также он отметил, что более 30 стран уже подписали или находятся в процессе переговоров и подписания двусторонних соглашений с Украиной в сфере безопасности: "И мы сами, Соединенные Штаты - работаем над нашим собственным двусторонним соглашением. Но мы также рассматриваем роль, которую НАТО может и должно впоследствии играть в поддержке Украины, и это постоянная дискуссия, которую мы будем вести в ближайшие недели".

Темы: СШАНАТОпомощь Украине
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