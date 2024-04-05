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В России отражали массированную атаку на военный аэродром в Ростовской области

Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 01:46
В России отражали массированную атаку на военный аэродром в Ростовской области
Скриншот видео

Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области. 

Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, местные паблики в Telegram

Детали: Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. В нескольких районах исчез свет.

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Голубев подтвердил "массированную атаку" в Морозовском районе Ростовской области. По его словам, подразделения ПВО отражают ее. 

Дополнено: По предварительным данным Голубева, в Морозовском районе ПВО уничтожила более 40 целей.

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По его словам, повреждена электроподстанция, ведется возобновление энергоснабжения.

Справка:

  • Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.

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Темы: Росcиябеспилотники
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