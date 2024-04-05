В России отражали массированную атаку на военный аэродром в Ростовской области
Пятница, 5 апреля 2024, 01:46
Беспилотники атаковали военный аэродром в Морозовске Ростовской области.
Источник: губернатор Ростовской области Василий Голубев, местные паблики в Telegram
Детали: Очевидцы сообщают о многочисленных беспилотниках и насчитали более 60 взрывов. В нескольких районах исчез свет.
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У Росії відбивають масовану атаку на військовий аеродром у Ростовській області pic.twitter.com/mEN2IOQ2nP— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) April 4, 2024
Голубев подтвердил "массированную атаку" в Морозовском районе Ростовской области. По его словам, подразделения ПВО отражают ее.
Дополнено: По предварительным данным Голубева, в Морозовском районе ПВО уничтожила более 40 целей.
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По его словам, повреждена электроподстанция, ведется возобновление энергоснабжения.
Справка:
- Морозовск – военный аэродром в Ростовской области РФ, расположенный в 3 км к юго-западу от города Морозовска. На аэродроме базируется 559-й гвардейский бомбардировочный авиационный полк 1-й гвардейской смешанной авиационной дивизии ВВС РФ (в/ч 75 392 Министерства обороны РФ). На аэродроме базируются фронтовые бомбардировщики Су-24, Су-24М, Су-34.
Предыстория:
- В декабре беспилотники пытались атаковать военный аэродром в Морозовске, где стоят фронтовые самолеты.