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СМИ: В ДТП в Италии погибла 21-летняя модель из Одессы

Мария Емец, Алена ИвашкивПятница, 5 апреля 2024, 05:54
СМИ: В ДТП в Италии погибла 21-летняя модель из Одессы
ДТП в Италии, фото: La Repubblica

Итальянские СМИ пишут, что 21-летняя украинка из Одессы погибла в громком ДТП в провинции Пьемонт, произошедшем в это воскресенье.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на La Repubblica

Детали: Авария произошла днем на трассе в северном регионе Италии Пьемонт, между городами Ивреа и Сантиа. Водитель автомобиля Ferrari Gtc4, двигавшийся на огромной скорости, около 200 км/ч, не справился с управлением, авто врезалось в ограждение, после чего разорвалось на куски и загорелось.

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Фото: La Repubblica
Фото: La Repubblica

Выяснилось, что за рулем был 40-летний косовский диджей Хисни Кестай, известный под псевдонимом Dj Style Q. В последнее время он проживал в Швейцарии в городе Вильнев, а его двое детей и жена - в Косове. 

Фото: La Repubblica
Фото: La Repubblica

Экспертиза ДНК второго погибшего человека еще продолжается, однако, по данным СМИ, в полиции уверены, что это 21-летняя украинка Анна Краевская родом из Одессы, которая в последнее время также жила в Швейцарии. 

Друзья в Швейцарии сообщили полиции о ее исчезновении после того, как девушка перестала выходить на связь, а швейцарские правоохранители обратились с запросом к итальянским. 

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Темы: ДТПИталия
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