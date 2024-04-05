Метро Харькова приостанавливало работу

Харьковский метрополитен временно приостановил работу − поезда не курсировали 1,5 часа.

Источник: Харьковский метрополитен в Telegram, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в эфире марафона новостей

Дословно пресс-служба подземки: "Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение поездов по линиям метрополитена".

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Детали: Причину остановки движения не называют.

Отмечается, что о возобновлении движения сообщат дополнительно.

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что причина − в российских ударах по городу и области, в частности, по энергетической сфере.

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Прямая речь Синегубова: "Вчера мы имели одну из самых масштабных атак "Шахедами" по городу Харькову и области, на прицеле были энергетические объекты. У нас ухудшилась ситуация с энергоснабжением. Есть дефицит электроэнергии. Сейчас мы пересматриваем графики отключений и принимаем необходимые меры, чтобы стабилизировать ситуацию".

Дополнено: В 9 утра, через полтора часа после сообщения о приостановке работы, метрополитен сообщил, что движение поездов восстановили по всем линиям.