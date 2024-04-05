Оккупанты ударили по Покровску: 5 раненых, в том числе, ребенок

Ночью 5 апреля россияне обстреляли город Покровск в Донецкой области, ранив 5 человек, среди которых, в частности, 14-летнего ребенка.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Враг ранил в Покровске пятерых гражданских, в том числе 14-летнего парня".

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фото прокуратурЫ

Детали: Оккупанты обстреляли Покровск около 3 ночи − били по частным жилым домам.

фото прокуратурЫ

В результате попадания телесные повреждения получили четверо членов семьи, которые во время обстрела находились в одном из домов: 70-летний дедушка с 65-летней бабушкой, а также их дочь 46 лет с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин 65 лет.

фото прокуратурЫ

Пострадавших с минно-взрывными травмами, ссадинами и контузиями доставили в больницу.