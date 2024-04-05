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Оккупанты ударили по Покровску: 5 раненых, в том числе, ребенок

Ирина БалачукПятница, 5 апреля 2024, 09:05
Оккупанты ударили по Покровску: 5 раненых, в том числе, ребенок
ФОТО ПРОКУРАТУРЫ

Ночью 5 апреля россияне обстреляли город Покровск в Донецкой области, ранив 5 человек, среди которых, в частности, 14-летнего ребенка.

Источник: Донецкая областная прокуратура в Telegram

Дословно прокуратура: "Враг ранил в Покровске пятерых гражданских, в том числе 14-летнего парня". 

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фото прокуратурЫ

Детали: Оккупанты обстреляли Покровск около 3 ночи − били по частным жилым домам. 

 
фото прокуратурЫ

В результате попадания телесные повреждения получили четверо членов семьи, которые во время обстрела находились в одном из домов: 70-летний дедушка с 65-летней бабушкой, а также их дочь 46 лет с 14-летним сыном. Также от взрывов пострадал еще один горожанин 65 лет. 

 
фото прокуратурЫ

Пострадавших с минно-взрывными травмами, ссадинами и контузиями доставили в больницу.

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Темы: Донецкая областьвойна
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