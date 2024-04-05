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Призывал уклоняться от мобилизации: СБУ разоблачила клирика УПЦ МП на Закарпатье 

Анастасия ПроцПятница, 5 апреля 2024, 12:25
Призывал уклоняться от мобилизации: СБУ разоблачила клирика УПЦ МП на Закарпатье 
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задокументировала подрывную деятельность настоятеля храма Хустской епархии УПЦ МП, который оправдывал вооруженную агрессию России и разжигал религиозную и межнациональную ненависть в приграничном регионе.

Источник: СБУ, полиция Закарпатской области

Детали: По данным следствия, клирик называл полномасштабное вторжение России в Украину "гражданской войной" и призывал верующих уклоняться от мобилизации.

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ФОТО: ПОЛИЦИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Кроме того, он подстрекал прихожан против представителей одного из нацменьшинств и прихожан других религиозных конфессий.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокремлевские взгляды клирик распространял во время общения с местными жителями, а также на собственной странице в Фейсбуке.

 
ФОТО: ПОЛИЦИЯ ЗАКАРПАТСКОЙ ОБЛАСТИ

Правоохранители сообщили злоумышленнику о подозрении. Продолжается расследование. Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

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Темы: СБУУПЦ МПЗакарпатье
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