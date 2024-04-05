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Эстонская разведка: В следующие недели в Украине возрастет интенсивность боевых действий

Иванна Костина, Евгений КизиловПятница, 5 апреля 2024, 15:22
Эстонская разведка: В следующие недели в Украине возрастет интенсивность боевых действий
фото: Getty Images

Разведчики Эстонии прогнозируют, что в ближайшие недели в Украине может увеличиться интенсивность боевых действий.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на ERR

Детали: По данным Разведывательного центра Сил обороны Эстонии, из-за улучшения погодных условий и проходимости российская армия увеличила количество механизированных подразделений. Они также начали реорганизацию войск на всей линии фронта.

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По мнению эстонской разведки, из-за этого может возрасти угроза военных действий на северо-востоке Украины. На северном направлении ВС РФ продолжают террористические бомбардировки, а также саботажную деятельность. Ведется активное минирование территорий.

Как отмечается, Украина продолжает наносить глубокие удары по российским нефтеперерабатывающим комплексам, показывая тем самым способность поражать цели в глубоком тылу. К настоящему времени украинская деятельность имеет системный характер и создает условия для изоляции Крыма в будущем, отмечается в сводке разведцентра.

На Луганском направлении ВС РФ удерживают давление на линии Купянск-Макеевка-Северск. С целью взять под контроль береговую линию реки Жеребец, вооруженные подразделения РФ продолжают наступательные действия на Макеевском направлении в районе населенного пункта Терны. Несмотря на то, что ВС РФ удерживают инициативу, значительных успехов достигнуто не было.

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На линии фронта в Авдеевском районе существенных изменений не наблюдается. Однако он по-прежнему остается основным направлением наступательных действий ВС РФ. Незначительным можно считать их продвижение западнее города Бахмут. Также усилилось давление в сторону населенного пункта Часов Яр, однако без особых успехов. На западе и юго-западе от Донецка ВС РФ удерживают давление и ищут слабые места в украинской обороне.

В районе Работино Россия ослабила давление.

Вооруженные силы Украины также продолжают удерживать плацдарм на восточном берегу Днепра, говорится в сводке разведцентра.

Накануне разведка Великобритании рассказала, что Россия увеличила количество атак на Новопавловском направлении, где не достигает успеха.

Ранее британская разведка рассказала о неудачных попытках России замаскировать свои военные объекты, чтобы помешать Украине уничтожить их.

Темы: ЭстонияразведкавойнаУкраина
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