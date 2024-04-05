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По всей Украине объявляли воздушную тревогу

Евгений КизиловПятница, 5 апреля 2024, 18:11
По всей Украине объявляли воздушную тревогу
фото: Getty Images

На всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.

Источник: онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях

 

Детали: По данным ВС, из-за взлета российского самолета МиГ-31К по всей территории Украины существовала ракетная опасность.

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Воздушные силы также предупредили, что восточным областям угрожали удары баллистического вооружения РФ.

"Суспільне" сообщало, что в Харькове были слышны взрывы.

Обновлено: Примерно в 18:00 был отбой тревоги. Она длилась около 1,5 часа.

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Темы: воздушная тревогавойна
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