По всей Украине объявляли воздушную тревогу
Пятница, 5 апреля 2024, 18:11
На всей территории Украины звучал сигнал воздушной тревоги из-за взлета российского МиГ-31К.
Источник: онлайн "Карта тревог Украины", Воздушные силы ВСУ в соцсетях
Детали: По данным ВС, из-за взлета российского самолета МиГ-31К по всей территории Украины существовала ракетная опасность.
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Воздушные силы также предупредили, что восточным областям угрожали удары баллистического вооружения РФ.
"Суспільне" сообщало, что в Харькове были слышны взрывы.
Обновлено: Примерно в 18:00 был отбой тревоги. Она длилась около 1,5 часа.
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