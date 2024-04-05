На фронте учащаются химические атаки российских войск – Генштаб

Использование российскими войсками химических веществ во время военных действий против Сил обороны Украины стало системным, химические атаки учащаются.

Источник: командование Сил поддержки ВСУ, которое цитирует FB-страница Генштаба

Детали: Отмечается, что в течение последнего месяца мобильные группы группировки сил и средств поддержки и другие подразделения Сил обороны зафиксировали 371 случай применения врагом боеприпасов с содержанием опасных химических веществ, что на 90 случаев больше, чем за предыдущий период.

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Основным способом доставки является использование беспилотных летательных аппаратов, преимущественно со сбросом гранат К-51 и РГ-ВО.

В целом Силами обороны Украины за период с февраля 2023 года по март 2024 года было зафиксировано 1412 случаев применения войсками РФ боеприпасов, снаряженных опасными химическими веществами.

Дословно: "Противник продолжает применять боеприпасы, содержащие опасные химические вещества, чем нарушает "Конвенцию о запрещении разработки, производства, накопления, применения химического оружия и о его уничтожении", а также законы и обычаи ведения войны.

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Такие действия Российской Федерации приобретают системный характер, а тенденция применения только растет".