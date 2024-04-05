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Столтенберг считает, что появление F-16 в Украине кардинально не повлияет на войну

Ирина Кутелева, Евгений КизиловПятница, 5 апреля 2024, 17:55
Столтенберг считает, что появление F-16 в Украине кардинально не повлияет на войну
Йенс Столтенберг. фото: Getty Images

Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что получение Украиной истребителей F-16 не сможет кардинально повлиять на ситуацию на поле боя, но в то же время значительно расширит возможности украинской армии.

Источник: глава Альянса в интервью Bild, сообщает "Европейская правда"

Детали: Он убежден, что тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для этих истребителей – это еще один пример значительной военной поддержки от стран Альянса для Украины.

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"Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну. Однако F-16 важны. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии", – отметил Столтенберг.

По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.

Недавно правительство Бельгии одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.

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Темы: истребителиУкраинаНАТОвойна
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