Столтенберг считает, что появление F-16 в Украине кардинально не повлияет на войну
Генсек НАТО Йенс Столтенберг убежден, что получение Украиной истребителей F-16 не сможет кардинально повлиять на ситуацию на поле боя, но в то же время значительно расширит возможности украинской армии.
Источник: глава Альянса в интервью Bild, сообщает "Европейская правда"
Детали: Он убежден, что тот факт, что союзники по НАТО поставляют F-16, а также тренируют пилотов и поставляют оружие для этих истребителей – это еще один пример значительной военной поддержки от стран Альянса для Украины.
"Но ситуацию на поле боя не может изменить одна система. Это не серебряная пуля, которая может изменить всю войну. Однако F-16 важны. Они еще больше усилят возможности Украины по отражению российской агрессии", – отметил Столтенберг.
По сообщениям СМИ, первые истребители F-16 окажутся в украинском небе ориентировочно в июне 2024 года.
Недавно правительство Бельгии одобрило выделение 25-го пакета поддержки для Украины, который предусматривает средства на обслуживание истребителей F-16.