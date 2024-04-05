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Россияне пытались зайти пехотой в Часов Яр, но не смогли закрепиться – УП

Ольга КириленкоПятница, 5 апреля 2024, 19:15
Россияне пытались зайти пехотой в Часов Яр, но не смогли закрепиться – УП
Вырва возле дома в Часовом Яре в апреле 2023 года. Фото - Юлия Овсянникова / Getty Images

Российская армия 4-5 апреля пыталась пехотой зайти на окраины Часового Яра в Донецкой области (район Восточный или Канал), но не смогла закрепиться. По состоянию на 5 апреля 2024 года, украинская армия полностью контролирует город.

Источники: пресс-офицер ОТУ "Луганск" Дмитрий Запорожец в комментарии УП, источники УП среди офицеров 5-й отдельной штурмовой бригады и 80-й бригады ДШВ

Прямая речь Дмитрия Запорожца: "4 апреля оккупационные войска неоднократно совершали штурмы в направлении Часового Яра. Первый из них в этом направлении начался утром, примерно в 5:30.

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То, что орки (русская армия – УП) находятся в самом городе, не соответствует действительности. Были попытки зайти по дороге О0506 (Времен Яр-Хромово-Бахмут – УП) в ближайшие застройки пехотой противника. Ни техника противника, ни живая сила не имела возможности закрепиться на подступах города.

Если брать расположение войск противника от канала Северский Донец-Донбасс до ближайшего места скопления артиллерии и сил противника, то это примерно 3-3,5 км.

Детали: По данным УП, по состоянию на вечер 5 апреля россияне стоят в нескольких сотнях метров от первых зданий Часового Яра. Они постоянно производят штурмовые действия.

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Также сложная ситуация в селе Ивановское, расположенном юго-восточнее Часового Яра. По данным УП, украинская армия контролирует около трети населённого пункта, идут тяжелые уличные бои.

Почему это важно: Как Ивановское, так и Часов Яр играют большую роль в сдерживании противника в наступлении на Константиновку и соответственно другие города Краматорской агломерации. Как объясняют УП работающие на направлении военные, захват Ивановского и Временного Яра позволит россиянам ближе подвинуть свою артиллерию и начать "разбирать" Константиновку.

Темы: боевые действиявойна
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