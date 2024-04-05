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В Сумской области из двух общин принудительно эвакуируют детей

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 20:38
В Сумской области из двух общин принудительно эвакуируют детей
Иллюстративное фото - ГСЧС

В двух территориальных общинах Сумской области объявили о принудительной эвакуации детей.

Источник: пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий

Детали: В министерстве отметили, что решение было принято из-за ситуации безопасности, его согласовали члены Координационного штаба по вопросам проведения обязательной эвакуации населения в условиях военного положения под председательством вице-премьер-министра Ирины Верещук.

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Всего планируется вывезти 297 детей из 52 населенных пунктов Сумщины. Их вместе с родителями или другими законными представителями эвакуируют в безопасные регионы.

Темы: эвакуацияСумская областьдети
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