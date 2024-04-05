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ПВО сбила российскую ракету в направлении Одессы, есть повреждения в прибрежной зоне

Татьяна ОлейникПятница, 5 апреля 2024, 22:43
ПВО сбила российскую ракету в направлении Одессы, есть повреждения в прибрежной зоне
Авиабомба УПАБ-1500В. Иллюстративный фото - Defence Express

Российские войска вечером 5 апреля запустили управляемую авиационную ракету по Одессе, ее сбила ПВО.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силы противовоздушной обороны ракету уничтожили".

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Детали: По предварительным данным взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала.

Темы: ПВООдессавойна
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