ПВО сбила российскую ракету в направлении Одессы, есть повреждения в прибрежной зоне
Пятница, 5 апреля 2024, 22:43
Российские войска вечером 5 апреля запустили управляемую авиационную ракету по Одессе, ее сбила ПВО.
Источник: Силы обороны юга Украины
Дословно: "Из самолета тактической авиации, из акватории Черного моря, направили управляемую авиационную ракету по Одессе. Силы противовоздушной обороны ракету уничтожили".
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Детали: По предварительным данным взрывной волной и падением обломков избито остекление торговых объектов в прибрежной зоне. Информация о пострадавших не поступала.