Оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников на юге страны
В ночь на 6 апреля россияне запустили несколько групп ударных беспилотников на юге страны.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: Около полуночи БпЛА были зафиксированы на Запорожье в направлении Днепропетровской области.
Впоследствии военные сообщили о нескольких новых группах ударных БПЛА, которые движутся из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.
00.46 БПЛА зафиксирован на востоке Полтавской области, он двигается по северо-западному курсу.
00.53 БпЛА из Херсона в Днепропетровской области, летят курсом на Днепр;
БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.
1.00 БпЛА на Полтавщине находится в районе Миргорода.
1.38 Воздушные силы обновили движение БпЛА:
- В Харьковской области новая группа БпЛА движется с севера на юг;
- БпЛА из Полтавской области в направлении Черкасской;
- Херсонской области на Николаевщине двигаются по западному курсу (Вознесенск);
- БпЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад;
- БПЛА на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс на север;
- БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Запорожья.
2.16 военные обновили направления движения БПЛА:
- БпЛА в Харьковской области движется с севера на юг;
- БпЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области;
- Херсонской области в Николаевской области движутся по западному курсу;
- БпЛА на севере Николаевской области, курсом на северо-запад;
- БпЛА на западе Николаевской области, курсом на Одессу
- БпЛА на севере Днепропетровской области, курс на северо-запад.
4.16 Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:
- БпЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-запад;
- БпЛА вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельнитчины;
4.21 Также зафиксирован БПЛА в Обуховском районе Киевской области курсом на Винницкую область.
БПЛА в Черниговской области, курсом в Киевскую область.
4.30 Ударные вражеские БпЛА приближаются к Староконстантинову с севера.
5.04 зафиксировано несколько групп БпЛА в направлении Киева с юго-запада.
5.05 БпЛА летит на Староконстантинов с северо-запада.
5.11 Еще БПЛА на Староконстантинов с востока.