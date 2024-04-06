Оккупанты запустили несколько групп ударных беспилотников на юге страны

В ночь на 6 апреля россияне запустили несколько групп ударных беспилотников на юге страны.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Около полуночи БпЛА были зафиксированы на Запорожье в направлении Днепропетровской области.

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Впоследствии военные сообщили о нескольких новых группах ударных БПЛА, которые движутся из акватории Черного моря в направлении Николаевской области.

00.46 БПЛА зафиксирован на востоке Полтавской области, он двигается по северо-западному курсу.

00.53 БпЛА из Херсона в Днепропетровской области, летят курсом на Днепр;

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БпЛА из Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный.

1.00 БпЛА на Полтавщине находится в районе Миргорода.

1.38 Воздушные силы обновили движение БпЛА:

В Харьковской области новая группа БпЛА движется с севера на юг;

БпЛА из Полтавской области в направлении Черкасской;

Херсонской области на Николаевщине двигаются по западному курсу (Вознесенск);

БпЛА на юге Николаевской области, курсом на северо-запад;

БПЛА на границе Днепропетровской и Донецкой областей, курс на север;

БпЛА на границе Запорожской и Днепропетровской областей двигаются в направлении Запорожья.

2.16 военные обновили направления движения БПЛА:

БпЛА в Харьковской области движется с севера на юг;

БпЛА из Черкасской области в направлении Винницкой области;

Херсонской области в Николаевской области движутся по западному курсу;

БпЛА на севере Николаевской области, курсом на северо-запад;

БпЛА на западе Николаевской области, курсом на Одессу

БпЛА на севере Днепропетровской области, курс на северо-запад.

Карта alerts.in.ua

4.16 Воздушные силы обновили информацию о движении БпЛА:

БпЛА на юге Винницкой области, курсом на северо-запад;

БпЛА вдоль границ Винницкой и Житомирской областей в направлении Хмельнитчины;

4.21 Также зафиксирован БПЛА в Обуховском районе Киевской области курсом на Винницкую область.

БПЛА в Черниговской области, курсом в Киевскую область.

4.30 Ударные вражеские БпЛА приближаются к Староконстантинову с севера.

5.04 зафиксировано несколько групп БпЛА в направлении Киева с юго-запада.

5.05 БпЛА летит на Староконстантинов с северо-запада.

5.11 Еще БПЛА на Староконстантинов с востока.