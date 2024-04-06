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Бомбардировщики Ту-95 запускали ракеты: в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 04:10
Бомбардировщики Ту-95 запускали ракеты: в Украине была объявлена масштабная воздушная тревога
Карта alerts.in.ua

В ночь на субботу в Украине была объявлена воздушная тревога из-за пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. 

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: Ракетная опасность была объявлена для северных, южных и восточных областей.

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Военные уточнили, что ракеты войдут в воздушное пространство Украины около 5.00 с северо-востока.

4.50 тревога была объявлена по всей стране.

4.52 крылатая ракета из Курской области летит через Сумскую область в направлении Черниговщины.

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5.08 Крылатые ракеты изменили направление и держат курс из Черниговской области на Миргород.

5.13 Изменение курса крылатых ракет в Полтавской области летят на Черкассы.

5.19 зафиксирована ракета, летящая на Канев.

5.24 крылатые ракеты зашли из Черкасской области в Киевскую область, курс западный.

5.35 ракета типа Калибр из Черного моря летит курсом на Николаев.

5.36 крылатые ракеты изменили курс с Черкасской области и зашли в Винницкую область в направлении Ладыжина.

5.39 крылатые ракеты в Немировском районе, курс северо-западный (Винница).

5.46 крылатые ракеты в южной части Житомирской области, меняют курс в направлении Киева.

5.47 ракета на Павлоград с юга.

5.52 ракеты из Житомирской области зашли в Киевскую область.

6.17 начались постепенные отбои тревоги по областям.

Темы: ракетный ударвоздушная тревога
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