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На Херсонщине враг попал в агропредприятие, а в Запорожье изуродовал промышленные здания

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 07:54
На Херсонщине враг попал в агропредприятие, а в Запорожье изуродовал промышленные здания
Мобильная огневая группа ПВО, фото: Сергей Наев

В ночь на субботу враг попал в агропромышленное предприятие на Херсонщине: пожар оперативно ликвидировали. Люди не пострадали. Перед рассветом россияне ударили ракетами по Запорожью: пострадала промышленность региона. 

Источник: Силы обороны юга, председатель Запорожской ОВА Иван Федоров

Детали: В Запорожье изуродованы производственные здания. Загорелся пожар. 

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Предварительно, люди невредимы. Последствия атаки и тип ракет уточняются.

Федоров добавил, что враг повредил мелитопольский дом в Запорожье. Открытое пространство помощи "Именно здесь": "Это место, где в течение почти двух лет команда Мелитополя помогает десяткам тысячам переселенцев из оккупации". 

Около 5 часов продолжалась напряженная боевая работа сил и средств противовоздушной обороны в операционной зоне юга.

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Враг атаковал ударными беспилотниками типа "Shahed-131/136" с южного направления. 

14 дронов удалось уничтожить: 7 на Херсонщине, по 3 на Запорожье и Днепропетровщине, еще 1 - на Николаевщине.

Темы: ЗапорожьеХерсонракетный ударШахед
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