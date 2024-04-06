Этой ночью ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты 

В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали 32-мя ударными БпЛА типа "Шахед", а также шестью ракетами различных типов. ПВО сбила две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну крылатую ракету "Калибр" из акватории Черного моря.

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В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".