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Этой ночью ПВО уничтожила 28 "Шахедов" из 32 и три крылатые ракеты 

Алена ИвашкивСуббота, 6 апреля 2024, 08:02
Этой ночью ПВО уничтожила 28 Шахедов из 32 и три крылатые ракеты 
фото: Сергей Наев в Telegram

В ночь на 6 апреля российские оккупанты атаковали 32-мя ударными БпЛА типа "Шахед", а также шестью ракетами различных типов. ПВО сбила две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Детали: Враг использовал три зенитные управляемые ракеты С-300 из Белгородской области, две крылатые ракеты Х-101/Х-555 с самолетов стратегической авиации из Саратовской области и одну крылатую ракету "Калибр" из акватории Черного моря. 

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В результате противовоздушного боя Силы обороны Украины сбили две крылатые ракеты Х-101/Х-555, крылатую ракету "Калибр" и 28 ударных БпЛА "Shahed-131/136".

Темы: ПВОвойнаракетный удар
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