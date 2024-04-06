Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА
Суббота, 6 апреля 2024, 09:11
Ночью и утром 6 апреля враг атаковал Киевскую область, применяя "Шахеды" и крылатые ракеты, все вражеские цели уничтожены.
Источник: Киевская ОВА
Детали: По данным властей, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.
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Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.
Однако уточняется, что в результате падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населенных пунктов. Пожар по состоянию на утро локализован.
Напомним: В ночь на субботу в Киевской области работала противовоздушная оборона.
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