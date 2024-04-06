Над Киевщиной сбиты все воздушные цели, попаданий нет - ОВА

Ночью и утром 6 апреля враг атаковал Киевскую область, применяя "Шахеды" и крылатые ракеты, все вражеские цели уничтожены.

Источник: Киевская ОВА

Детали: По данным властей, попаданий в объекты жилой и критической инфраструктуры нет.

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Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

Однако уточняется, что в результате падения обломков сбитых целей произошел пожар ангарного помещения в одном из населенных пунктов. Пожар по состоянию на утро локализован.

Напомним: В ночь на субботу в Киевской области работала противовоздушная оборона.