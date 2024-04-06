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В пункте "Гребенное - Рава-Русская" начали пропускать часть грузовиков - ГПСУ

Мария Емец, Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 09:25
В пункте Гребенное - Рава-Русская начали пропускать часть грузовиков - ГПСУ
иллюстративное фото источников УП

Польские протестующие частично возобновили пропуск грузовиков на въезд в Польшу в пункте пропуска "Рава-Руська-Гребенне".

Источник: пресс-служба Государственной пограничной службы, "Европейская правда"

Детали: "По информации от польских коллег, фермеры, которые во время акции протеста ограничивают движение транспорта, будут пропускать на въезд в Польшу ежесуточно по 15 пустых грузовиков", – сообщили в ГПСУ.

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Какое время могут сохраняться такие условия, не уточняют.

Напомним: 2 апреля польские протестующие возобновили блокирование движения грузовиков на ПП "Угринов-Долгобичув", перед тем он несколько дней работал в нормальном режиме.

В последние дни марта в правительстве признались, что не знают, как разблокировать границу с Польшей, и диалога фактически нет.

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Темы: Пограничная службаПольша
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