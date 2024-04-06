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ГУР: В Ростовской области взорвали трубопровод

Роман ПетренкоСуббота, 6 апреля 2024, 11:24
ГУР: В Ростовской области взорвали трубопровод
скриншот

Главное управление разведки сообщило о подрыве еще одного военного объекта в России - нефтепровода в населенном пункте Азов.

Источник: ГУР

Детали: В ночь на 6 апреля в районе н.п. Азов Ростовской области подорвали трубопровод, по которому осуществлялась перекачка нефтепродуктов с местной нефтебазы к танкерам в припортовой территории "Азовского морского порта".

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Загрузка танкеров нефтепродуктами приостановлена на неопределенный срок.

Разведка уточняет, что объект использовался государством-агрессором в военных целях.

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Темы: ГУРвзрывРосcиянефть
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