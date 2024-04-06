Сырский: на трех направлениях обстановка особенно сложная, еще на двух ВСУ имеют успех

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил о ситуации на фронте - называет "особо сложной" ситуацию на Бахмутском, Новопавловском и Авдеевском направлениях.

Источник: Сырский в Telegram

Прямая речь Сырского: "Ситуация в районе проведения операции Сил обороны Украины остается сложной.

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Противник, используя преимущество в воздухе, ракетах и артиллерийских боеприпасах пытается достичь своей цели по выходу на административную границу Донецкой области.

Враг продолжает ведение наступательных действий днем и ночью, применяя штурмовые группы при поддержке бронетехники.

На отдельных направлениях пытается вести штурмовые действия в пешем порядке, волнами, от взвода до роты, иногда батальона".

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Детали: Сырский оценивает обстановку как "особо сложная" на Бахмутском направлении в районах восточнее Часового Яра и Клещеевки; на Авдеевском - в районах Бердичев, Орловки, Водяного, Первомайского; на Новопавловском - в районе Новомихайловки.

Наиболее жесткие бои продолжаются в районах Первомайского и Водяного, а также восточнее Часового Яра, где враг пытается прорвать оборону.

Часов Яр остается под контролем Украины, заверил Сырский, а все попытки противника прорваться к населенному пункту потерпели неудачу.

На Лиманском, Ореховском и Херсонском направлениях обстановка также остается напряженной.

Так, на Лиманском направлении противник ведет локальные наступательные действия в районах Белогоровки.