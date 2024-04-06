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Россияне ударили баллистикой по Одесской области, есть погибший

Катерина ТищенкоСуббота, 6 апреля 2024, 16:57
Россияне ударили баллистикой по Одесской области, есть погибший
пусковая установка "Искандер-М" с ракетой, фото из Wikipedia

Российские войска в субботу днем нанесли удар баллистической ракетой по Одесскому району, погиб сотрудник коммунального хозяйства.

Источник: Силы обороны юга Украины

Дословно: "Враг продолжает точечные баллистические удары по югу Украины. После обеда направил ракету, предположительно "Искандер-М", по Одесскому району.

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Ударил по объекту коммунального хозяйства, повреждено оборудование, админздание. Погиб гражданский сотрудник.

Последствия уточняются, над их устранением работают профильные специалисты".

Темы: ракетный ударОдесская областьвойна
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